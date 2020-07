Officiel - Le PSG prête Eric Junior Dina Ebimbe à Dijon

Via un communiqué de presse, le Dijon FCO a officialisé l'arrivée de sa première recrue : Éric Junior Dina Ebimbe en provenance du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de 19 ans est prêté un an avec option d'achat par le PSG. La saison passée, il évoluait au Havre en Domino’s Ligue 2 (25 matchs, 3 buts et 1 passe décisive).

"J’ai discuté avec Peguy Luyindula et j’ai tout de suite accroché au projet, qui, je pense, était le meilleur pour moi. Je me suis tout de suite reconnu dans son discours, et j’ai été séduit par les ambitions du club. J’ai aussi choisi de rejoindre Dijon car, ici, tout le monde travaille ensemble et avec humilité. Pour mieux grandir, engranger de l’expérience et de la maturité, mieux vaut évoluer dans un club familial, qui partage ces valeurs" a-t-il déclaré.