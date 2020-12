Officiel - Le PSG se sépare de Thomas Tuchel !

C'était attendu, c'est désormais officiel, le PSG s'est séparé de Thomas Tuchel. Le club parisien l'a annoncé ce mardi 29 décembre au terme d'un bref communiqué. "Après une analyse approfondie de sa situation sportive, le Paris Saint-Germain a pris la décision de mettre un terme au contrat de Thomas Tuchel."

Alors que son remplaçant devrait être Mauricio Pochettino, le PSG a tout de même tenu à mettre en lumière les deux saisons et demi de l'entraîneur Allemand, qui laisse le club parisien à la troisième place en Ligue 1 et en huitième de finale de LDC face au FC Barcelone. "Arrivé sur le banc parisien en juillet 2018, Thomas Tuchel aura dirigé l’équipe de la capitale à 127 reprises, toutes compétitions confondues, pour un bilan de 95 victoires, 12 matches nuls et 20 défaites (342 buts inscrits, 109 buts encaissés). Au passage, il aura remporté 2 Championnats de France (2019, 2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020), 2 Trophées des champions (2018, 2019) et emmené le Paris Saint-Germain, en août dernier, jusqu’à la première finale de Ligue des champions de l’histoire du Club."