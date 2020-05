Officiel - Le RB Leipzig blinde Lukas Klostermann

À quelques jours de la reprise de la Bundesliga, le RB Leipzig a acté la prolongation de contrat de Lukas Klostermann. Âgé de 23 ans, le défenseur latéral droit (2 buts et 1 passe décisive en 23 rencontres de championnat), annoncé dans les petits papiers du FC Barcelone, a fait le choix de la stabilité en étendant son bail jusqu'au 30 juin 2024.

"Je suis ravi d'avoir prolongé au RB Leipzig et que mon avenir soit désormais clair. Je suis à Leipzig depuis six ans, j'ai connu un grand développement personnel et athlétique ici (...). Je me sens très à l'aise dans le club et dans la ville", a confié l'international allemand (8 sélections) suite à la signature de ce nouveau contrat.