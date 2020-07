Officiel - Le RC Lens annonce (enfin) Ignatius Ganago

Les supporters lensois ont cru à une mauvaise blague, hier soir, quand le community manager du club nordiste a posté sur Twitter "on a attendu, attendu mais elle n’est jamais venue. On y a cru", après avoir fait un long teasing sur la venue d'Ignatius Ganago. Mais alors que le mercato franco-français, ouvert depuis le 8 juin, a fermé ses portes jeudi à minuit, le Racing a finalement pu officialiser l'arrivée de l'attaquant niçois ce vendredi.

Contre une somme avoisinant les 6 millions d'euros, Ganago s'est engagé pour quatre ans (jusqu'en juin 2024) en faveur des Sang-et-Or. "Le Racing a contacté mon agent car il recherchait un joueur de mon profil. Je n’ai pas hésité longtemps !", a réagi le jeune attaquant (21 ans). "J’ai parlé avec le coach Franck Haise et j’ai vu que beaucoup de choses me plaisaient : le système de jeu, la façon de travailler, les ambitions du club, la relation avec les supporters… ça m’a vraiment aidé dans mon choix. Lens est un club familial et le public lensois est proche des joueurs." Il s'agit de la septième recrue lensoise, cet été, après les arrivées de Jean, Farinez, Medina, Badé, Clauss et Gaël Kakuta, officialisé hier.