Officiel - Le RC Lens prête deux joueurs au SC Bastia

Pour son retour en National, la saison prochaine, le Sporting Club Bastia pourra compter sur les renforts de Thomas Vincensini et Tom Ducrocq. Le gardien de but de 26 ans et le milieu de terrain de 20 ans sont prêtés sur l'Île de Beauté par le Racing Club de Lens. Concernant le portier, natif de Bastia, il s'agit d'un retour aux sources puisqu'il a déjà évolué avec le club corse entre 2012 et 2017.