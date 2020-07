Officiel - Le RC Lens s'offre Facundo Medina

Par l'entremise d'un communiqué officiel, publié ce jeudi soir sur son site internet, le Racing Club de Lens a annoncé la signature de Facundo Medina. Le défenseur latéral gauche, également capable d'évoluer dans l'axe gauche, a paraphé un contrat de quatre ans en faveur des Sang-et-Or, soit jusqu'au 30 juin 2024. Âgé de 21 ans, l'Argentin débarque en provenance du CA Talleres.

"Je tiens à remercier Lens, ses dirigeants et le staff pour leur confiance. Je suis très excité et très enthousiaste et je promets de tout donner. Je suis impatient de porter ce maillot et de jouer ! Je tiens à saluer tous les fans de Lens ! Encore merci pour cette opportunité que l’on me donne !", a confié le nouveau joueur du club artésien, suite à sa signature.