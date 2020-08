Officiel - Le RC Lens se renforce avec Issiaga Sylla

C'était fortement pressenti, c'est désormais acté : le Racing Club de Lens, promu en Ligue 1, se renforce avec l'arrivée du latéral gauche ou milieu de terrain international guinéen (51 sélections), Issiaga Sylla (26 ans. Le joueur débarque du Toulouse Football Club (28 matches joués en Ligue 1 la saison dernière, 2 passes décisives), relégué en Ligue 2, dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat.

"On suivait Issiaga depuis de nombreuses semaines car il évolue à un poste sur lequel on avait quelques interrogations. On s'est d'autant plus interrogés ces dernières semaines au vu des blessures. On est très contents d'accueillir un garçon qui a l'expérience de la Ligue 1. Ses 200 matches sont un gage de fiabilité pour nous qui arrivons dans cette division. C'est toujours appréciable d'avoir des gens qui connaissent bien le haut niveau", a réagi Franck Haise, l'entraîneur des Sang-et-Or.