Officiel - Le Real envoie Alvaro Odriozola au Bayern

D'une légende à une autre. Ce mercredi, le jeune latéral droit espagnol Alvaro Odriozola (24 ans) a quitté le Real Madrid pour rejoindre le Bayern Munich. Arrivé à l'été 2018 en provenance de la Real Sociedad, le défenseur de la Roja (4 sélections) n'a jamais su s'imposer en dix-huit mois dans la capitale espagnole (27 matchs toutes compétitions confondues) et tentera de se relancer chez les champions d'Allemagne. Son prêt, qui court jusqu'en juin prochain, n'est pas assorti d'une option d'achat.

#FCBayern have signed @alvaroodriozola on loan until the end of the season ✍️#MiaSanMia pic.twitter.com/BDPRkTDLSi