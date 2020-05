Officiel - Le Real Madrid, le Bayern Munich et l'Inter Milan créent une nouvelle coupe !

A l'instar de la FIFA qui a annoncé hier l'organisation d'un match de charité afin de récolter des fonds dédiés à la lutte contre le coronavirus, trois cadors européens ont lancé une nouvelle initiative. Le Real Madrid, le Bayern Munich et l'Inter Milan viennent d'annoncer la création de la "European Solidarity Cup 2021", dont les bénéfices seront versés "aux services sanitaires" comme l'explique le club bavarois.

Les trois écuries s'opposeront lors de trois rencontres. L'une aura lieu à Madrid, l'autre à Milan et la dernière à Munich. Le club madrilène précise les motivations qui les ont conduits à organiser cette coupe : "les trois clubs souhaitent transmettre un message de solidarité et de fraternité entre les peuples d'Europe (...) chaque club hôte invitera à tour de rôle une délégation du personnel de santé qui continue de lutter contre la pandémie. Nos trois clubs veulent montrer à ces héros notre solidarité, notre respect et notre gratitude". Concernant les dates, "elles dépendront du calendrier officiel. Les matchs se tiendront lorsqu'ils pourront être organisés avec la présence du public dans les stades".