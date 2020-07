Officiel - Le Real Madrid présente ses maillots pour la saison 2020-2021

Adidas et le Real Madrid ont dévoilé ce vendredi leurs nouveaux maillots.

Le Real Madrid a présenté ses deux nouveaux maillots, domicile et extérieur, pour la saison à venir. Le premier conserve évidemment sa couleur traditionnelle, le blanc. Très épuré, il fait disparaître les trois bandes, identité de son équipementier historique Adidas, sur les manches. Celles-ci apparaissent de manière plus discrète, sur les côtes, en rose.

Le rose, c'est la couleur dominante du nouveau maillot "away", beaucoup plus disruptif. Cette fois, les bandes, comme l'écusson, le sponsor et le logo de la marque, sont d'un bleu sombre.