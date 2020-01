Officiel - Le Real Madrid s'offre Reinier Jesus

Le Real Madrid a confirmé ce lundi la signature du jeune milieu de terrain brésilien Reinier Jesus (18 ans), qui arrive en provenance de Flamengo.

Après Vinicius Junior et Rodrygo, un nouveau grand espoir brésilien traverse l'Atlantique pour rejoindre le Real Madrid. Comme pressenti depuis des semaines, il s'agit de Reinier Jesus, le jeune milieu de terrain de Flamengo (il a fêté ses 18 ans ce dimanche), qui s'est engagé ce lundi jusqu'en juin 2026.

Après seulement 15 matchs joués sous le maillot rubro-negro (pour 6 buts et 2 passes décisives), le natif de Brasilia a rapidement suscité l'intérêt des plus grands clubs européens. Le PSG, Barcelone et l'Atlético s'étaient manifestés, mais c'est donc la Casa Blanca qui a raflé la mise, en déboursant près de 30 millions d'euros dans l'opération.

Actuellement réquisitionné par la sélection brésilienne, avec qui il participe au tournoi pré-olympique, Reinier rejoindra par la suite le Castilla, la réserve du Real. Comme avec ses deux compatriotes susnommés, il faudra probablement attendre un peu pour le voir briller sur la pelouse de Santiago-Bernabeu.