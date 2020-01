Officiel - Le Real rappelle Jesus Vallejo... et l'envoie à Grenade

Apparu à seulement deux reprises en Premier League sous les couleurs de Wolverhampton, où il était prêté depuis le début de la saison, Jesus Vallejo a été rappelé par le Real Madrid. Zinedine Zidane ne compte pas pour autant sur le jeune défenseur (23 ans), puisqu'il a été prêté dans la foulée par le club merengue, cette fois en Liga, à Grenade, pour les six prochains mois.

Jesus Vallejo will spend the rest of the season on loan at @GranadaCdeF.



All the best for the future, Jesus!



🤝🗞https://t.co/NZTZw29ZWK