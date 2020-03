Officiel - Le RSC Anderlecht licencie son entraîneur adjoint

Pour des raisons financières, sur fond de pandémie de coronavirus, le club belge du RSC Anderlecht a annoncé le licenciement de son entraîneur adjoint, Pär Zetterberg (49 ans). "Le football professionnel, comme la plupart des autres activités économiques, fait face à un défi majeur en raison de l’épidémie du virus Covid 19. Les décisions logiques du gouvernement et des plus hautes autorités du football ont un impact financier majeur sur le fonctionnement du club", a ainsi écrit le RSCA dans son communiqué officiel. Selon les médias belges, Karel Van Eetvelt, le patron du club le plus titré du pays, aurait prévenu son désormais ex-employé, ancien meneur de jeu des Mauves dans les années 90 et 2000, par téléphone.