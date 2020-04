Officiel - Le SC Bastia promu en National !

Réuni ce jeudi matin, le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) a pris la décision de stopper la plupart de ses compétitions nationales. Conséquence, le Sporting Club de Bastia, leader de sa poule de National 2 à l'issue de la 21ème et dernière journée disputée, avec 5 points d'avance sur Sedan, est donc promu en National. Les hommes de Mathieu Chabert joueront donc à l'échelon supérieur la saison prochaine, une très bonne nouvelle pour le club insulaire et plus globalement pour le football français.