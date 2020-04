Officiel - Le sélectionneur de l'Irlande du Nord démissionne

Coach de Stoke City depuis l'été dernier, Michael O'Neill avait prévu de garder sa casquette de sélectionneur de l'Irlande du Nord jusqu'à l'Euro. Le technicien, en poste avec la Fédération Nord-Irlandaise depuis 2011, a toutefois décidé de démissionner après le report des barrages pour l'Euro et le championnat d'Europe, désormais en 2021. Après neuf années passées avec la sélection, il a permis à son équipe de la 88ème à la 36ème place du classement FIFA.

💬 'It has been an honour and an enormous privilege to manage my country and I will treasure my time as manager of Northern Ireland forever' ⤵️ #GAWA #ThankYouMichael