Officiel - Le sélectionneur du Ghana Kwesi Appiah limogé

Dans un communiqué rendu officiel ce jeudi, la Fédération ghanéenne de football (GFA) a décidé de débarquer Kwesi Appiah et l’ensemble de son staff technique. Nommé entraîneur des Blacks Stars en avril 2017, il paye son incapacité à relever le niveau de la sélection ghanéenne, en perdition depuis le début des années 2010. Absents de la Coupe du Monde 2018 et éliminés prématurément en huitièmes de finale de la CAN 2019, les Ghanéens ont pourtant enchaîné un sans-faute en éliminatoires de la CAN 2021.

Cela n’a pas suffi de convaincre Kurt Okraku, le dirigeant de la Fédération, de renouveler le contrat du technicien de 59 ans. "La Ghana Football Association (GFA) a dissout les staffs techniques de toutes les équipes nationales avec effet immédiat, peut-on lire dans un communiqué officiel. Cette décision concerne les équipes nationales masculines et féminines. La GFA remercie tous les entraîneurs et les membres des équipes nationales pour leur contribution". CK Akonnor, qui a officié dans le club ghanéen Asante Kotoko, est pressenti pour s’installer sur le banc des Etoiles Noires.