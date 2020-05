Officiel - Le Stade Brestois blinde Hianga'a Mbock

Par l'entremise d'un communiqué officiel publié cet après-midi sur son site internet, le Stade Brestois a annoncé la prolongation de contrat de Hianga'a Mbock. Le jeune milieu de terrain (20 ans, 2 matches cette saison en Ligue 1, 1 but) a paraphé un nouveau bail de quatre années aux abords du Stade Francis-Le Blé, portant jusqu'au 30 juin 2024.

"Je suis heureux de la confiance que la club m’a témoigné. À la base, j’avais une option de prolongation de deux ans et au final, on m’en propose quatre. Je suis content parce que ça veut dire que les coaches et les dirigeants ont été satisfaits de mon travail au quotidien cette saison. L’histoire continue et j’espère qu’elle sera belle", a confié le numéro 28 du club breton suite à la signature de ce nouveau contrat.