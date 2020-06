Officiel - Le Stade Brestois renforce sa ligne offensive avec Jérémy Le Douaron

Quatorzième de Ligue 1 cette saison (34 points, 8 victoires, 10 nuls, 10 défaites), le Stade Brestois vient d'annoncer, via un communiqué officiel, son tout premier renfort de l'été avec la signature de Jérémy Le Douaron. Âgé de 22 ans, cet attaquant gaucher débarque en provenance du Stade Briochin, avec lequel il a inscrit 10 buts lors de cet exercice tronqué. Le joueur (1,89 m, 77 kg) s'est engagé aux abords du Stade Francis-Le Blé pour un an (+ deux ans en option), soit au minimum jusqu'au 30 juin 2021.

"Je suis très heureux et fier vu que c’est mon premier contrat professionnel. J’ai hâte de commencer la saison et de découvrir ce monde que je ne connais pas encore", a confié la nouvelle recrue brestoise, et de justifier ce choix de carrière : "C’est un club avec un projet très intéressant, avec notamment beaucoup de jeunes qui ont leur chance. J’ai aussi senti une réelle envie de m’avoir".