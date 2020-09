Officiel - Le Stade Brestois se renforce avec Romain Philippoteaux

Il ne manquait plus que l'officialisation, c'est désormais chose faite : Romain Philippoteaux quitte le Nîmes Olympique et rejoint le Stade Brestois. Le petit milieu de terrain offensif (32 ans) a signé pour deux ans sous les couleurs du club finistérien, soit jusqu'au 30 juin 2022. Dans cette opération, les Crocos vont percevoir 350 000 €. Le joueur, lui, touchera un salaire plus important que dans le Gard et arborera le numéro 12.

𝐑𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐨𝐭𝐞𝐚𝐮𝐱 a choisi 𝐁𝐑𝐄𝐒𝐓 ! 🔴⚪⚔



Le @SB29 a le plaisir de vous annoncer la signature pour deux saisons de Romain Philippoteaux (32 ans). Le milieu offensif nîmois apportera sa belle expérience au collectif brestois.



↪ https://t.co/lQARyXYII5 pic.twitter.com/lz3voCjTh6 — Stade Brestois 29 (@SB29) September 22, 2020