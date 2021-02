Officiel - Le Stade de Reims envoie Fraser Hornby en Écosse

Arrivé au Stade de Reims l'été dernier en provenance d'Everton pour quatre ans, Fraser Hornby (21 ans) quitte déjà la Champagne. L'avant-centre (1,95 m et 86 kg) rejoint l'Écosse et le club d'Aberdeen, actuel troisième de Scottish Premiership, via un prêt portant jusqu'à la fin de la saison. Le prêt de l'attaquant, encore sous contrat à Reims jusqu'au 30 juin 2024, n'est pas assorti d'une option d'achat.

