Officiel - Le Stade Rennais annonce Florian Maurice !

Comme attendu, Florian Maurice (46 ans) s'est engagé en faveur du Stade Rennais, où il officiera en tant que directeur sportif.

Pressentie depuis plusieurs semaines, l'arrivée de Florian Maurice à Rennes est désormais actée. En ce vendredi après-midi, via un communiqué officiel publié sur son site internet, le club breton a annoncé la signature de l'ancien responsable de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. L'arrivée de l'ancien attaquant sera effective au plus tard le 3 juillet prochain, précise le Stade Rennais.

Aux abords du Roazhon Park, Florian Maurice sera en charge de la direction technique des Rouge-et-Noir et aura la responsabilité de l’ensemble de la politique sportive du club, de la formation à l’équipe professionnelle. Après onze années passées à travailler sous la houlette de Jean-Michel Aulas, il devra, en Bretagne, évoluer aux côtés de Nicolas Holveck et Julien Stéphan, respectivement président et entraîneur du SRFC.