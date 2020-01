Officiel - Le Stade Rennais annonce Steven Nzonzi

Belle opération pour Rennes, qui a conclu l'arrivée de Steven Nzonzi en provenance de la Roma, dans le cadre d'un prêt extensible.

Il était temps. À quelques heures de la clôture de ce mercato hivernal, le Stade Rennais annonce ce vendredi soir la signature de Steven Nzonzi. Le champion du Monde français (31 ans) s'engage sous la forme d'un prêt de six mois (avec une option d'un an supplémentaire) en provenance de l'AS Roma.

Formé à Amiens, il va découvrir le championnat de France, lui qui s'était fait connaître en Angleterre (Blackburn, Stoke City) avant d'aller fouler les pelouses d'Espagne (FC Séville), d'Italie (Roma) et de Turquie (Galatasaray). Un gros coup pour le club breton, plus fort que la concurrence de clubs anglais et chinois, qui disposaient pourtant de moyens supérieurs pour assumer l'imposant salaire du Tricolore (3,6 M€ net annuels).

Nzonzi a passé presque deux mois sans jouer

Nzonzi, qui sera dans les tribunes du Roazhon Park pour assister au derby face à Nantes ce vendredi soir (coup d'envoi à 20h45, 22e journée de Ligue 1), sera-t-il disponible dès mardi prochain pour le déplacement à Lille (23e journée) ? Il faudra en tout cas se montrer patient avec un joueur qui n'a plus disputé le moindre match depuis sa mise à l'écart à Galatasaray, où il était prêté sur la première partie de saison, début décembre.