Officiel - Le Stade Rennais s'offre Martin Terrier

L'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais ont officialisé, ce lundi soir, le transfert de Martin Terrier en Bretagne. Les Rouge-et-Noir ont déboursé 12 millions d'euros (hors bonus) pour l'attaquant, qui s'est engagé pour les cinq prochaines saisons aux abords du Roazhon Park.

Il ne manquait plus que l'officialisation des deux clubs, c'est désormais chose faite depuis quelques toutes petites minutes. Après deux années passées entre Rhône et Saône, Martin Terrier (23 ans), arrivé dans la capitale des Gaules en juillet 2018, quitte l'Olympique Lyonnais (77 matches joués toutes compétitions confondues, 17 buts, 2 passes décisives) pour rallier la Bretagne et le Stade Rennais.

Pour arracher la signature de l'attaquant français, qui s'est engagé pour cinq ans soit jusqu'au 30 juin 2025, le club breton a déboursé 12 millions d'euros (+ 3 M€ de bonus). L'Olympique Lyonnais conserve par ailleurs un "intéressement de 15% sur la plus-value réalisée sur un futur transfert" et pourrait également engranger "des bonus supplémentaires de 2 ou 3 M€ maximum déclenchés à partir de seuils en fonction du prix de cession".

"Je suis très heureux d’arriver à Rennes. (...) C’est une étape importante dans ma carrière. Le Stade Rennais F.C. est un club ambitieux qui grandit d’année en année. Il y a la possibilité de jouer la Champion’s League cette saison, c’est important. Les objectifs sont de plus en plus élevés. J’espère que ça va bien se passer mais je ne pas de doute là-dessus. Je connais pas mal de joueurs ici, je n’ai eu que des retours positifs", a confié Martin Terrier suite à sa signature.