Officiel - Le Stade Rennais s'offre Sehrou Guirassy

Après de longues semaines de négociations, le deal est enfin finalisé : Sehrou Guirassy (24 ans) quitte l'Amiens Sporting Club (Ligue 2) et renforce le Stade Rennais FC. L'attaquant s'est engagé pour les cinq prochaines années en faveur des Rouge-et-Noir, soit jusqu'au 30 juin 2025. La transaction est estimée à 15 millions d'euros.

"Je suis soulagé. Ça a pris du temps mais je suis très fier et très heureux de rejoindre un club tel que le Stade Rennais F.C. J’ai hâte de découvrir les supporters et mes nouveaux coéquipiers. J’espère que l’on va faire de grandes choses cette saison en championnat et en Ligue des Champions", a indiqué le nouveau joueur rennais suite à sa signature.