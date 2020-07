Officiel - Le TAS désavoue l'UEFA et blanchit Manchester City !

Le Tribunal Arbitral du Sport a décidé de donner raison à Manchester City concernant la sanction de l'UEFA. Résultat, les Mancuniens pourront jouer la prochaine LDC, et le fair-play financier prend un sacré coup !

La saison de Manchester City prend une autre tournure ! En effet, le Tribunal Arbitral du Sport vient d'annoncer, via un communiqué de presse, que le club mancunien allait bien disputer la Ligue des Champions la saison prochaine ! Assuré d'être deuxième, Man City peut donc savourer sa place de dauphin et sa qualification en LDC puisque le TAS a désavoué la sanction infligée par l'UEFA le 14 février dernier.

Il y a cinq mois, l'instance européenne avait suspendu le club anglais deux ans de toute compétition européenne pour non-respect du fair-play financier. Mais City, qui a saisi le Tribunal Arbitral du sport en faisant appel, a obtenu gain de cause. Cette décision, joyeuse pour les Anglais, est un énorme coup dur pour l'UEFA et le système du fair-play financier.

"Alors que Manchester City et ses conseillers juridiques n’ont pas encore examiné la décision complète du Tribunal arbitral du sport (TAS), le club salue les implications de la décision d'aujourd’hui comme une validation de la position du club et de l’ensemble des preuves qu’il a pu présenter, s'est félicité le club anglais dans un communiqué. Le club tient à remercier les membres du comité de leur diligence et de l’application régulière de la loi qu’ils ont administrée" lit-on dans le communiqué de Manchester City.