Officiel - Le TFC annonce le grand retour de Fabien Barthez !

Âgé de 49 ans, Fabien Barthez fait son retour au Toulouse Football Club, son club formateur (1986-1990 en junior puis 1990-1992 en pro). En effet, ce mardi soir, les Violets viennent d'annoncer que l'ancien gardien de but français (87 sélections avec les Bleus entre 1994 et 2006) va devenir consultant des Pitchouns et aider au développement des gardiens toulousains.

"À compter de ce mercredi, Fabien Barthez accompagnera le Toulouse Football Club jusqu'à la fin de saison. Il partagera régulièrement son expérience auprès des équipes du Centre de formation et du groupe professionnel. Soucieux d'innover autour d'un poste qui fait depuis longtemps la belle réputation de notre club comme de notre centre de formation, nous accueillerons Fabien Barthez ces prochains mois, pour accompagner et développer la progression et la formation de nos gardiens de buts", peut-on lire sur le communiqué de l'actuel neuvième de Ligue 2.