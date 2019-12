Officiel - Le TFC envoie Corentin Jean en Ligue 2

C'était dans les tuyaux depuis maintenant une semaine, c'est désormais acté : Corentin Jean, l'attaquant du Toulouse Football Club, est officiellement prêté au Racing Club de Lens jusqu'au terme de la saison. Le petit ailier droit (24 ans), qui revient d'une grave blessure au genou (ligaments croisés), est prêté chez les Sang-et-Or avec une option d'achat, dont le montant est estimé à deux millions d'euros.

"Ça fait un moment que les discussions avec le Racing ont débuté. Je n’ai pas hésité, je voulais venir dans ce club. À Toulouse, c’était un peu compliqué pour moi après ma grosse blessure. J’avais besoin de temps de jeu et d’un nouveau challenge. Le RC Lens était la bonne pioche. Ce club a de l’ambition et on sent un certain engouement autour de lui. C’est le projet qu'il me fallait !", a expliqué le nouveau joueur du RCL suite à sa signature.