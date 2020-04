Officiel - Le Tournoi de Toulon reporté

A l'image des plus grandes compétitions de football, le Tournoi Maurice-Revello, plus connu sous son ancien nom de Tournoi de Toulon, a été officiellement reporté. Ce festival offre notamment la possibilité aux équipes internationales espoirs de s'affronter et aux jeunes joueurs de montrer toutes leurs qualités. Au sein d'un communiqué les organisateurs expliquent : "compte tenu de la situation actuelle et de la crise sanitaire que le monde traverse, le Festival International Espoirs a pris la décision difficile mais nécessaire de reporter sa 48e édition, prévue du 1er au 14 juin. Il n'est plus question de sport mais de protection des athlètes". Concernant la date de report, celle-ci n'est pas précisée, " toutes les possibilités (seront étudiées), dans le respect des décisions gouvernementales, pour reprogrammer le Tournoi à une date ultérieure en 2020".