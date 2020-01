Officiel - Le XI africain de l'année 2019

La CAF et la Fifpro Afrique ont dévoilé ce mardi soir le onze africain de l'année 2019. On y retrouve notamment trois joueurs de Liverpool (Matip, Salah, Mané), et trois autres joueurs évoluant en Premier League (Aurier, Mahrez, Aubameyang). Grâce à leur excellente saison sous le maillot de l'Ajax Amsterdam, Onana et Ziyech figurent également dans cette équipe. Dans le secteur défensif, on retrouve aussi Koulibaly et Hakimi, élu meilleur jeune africain de l'année. Enfin, le milieu de terrain parisien Idrissa Gueye complète ce onze.

LE ONZE AFRICAIN DE L'ANNEE 2019

Onana - Aurier, Matip, Koulibaly, Hakimi - Gueye - Salah, Ziyech, Mahrez, Mané - Aubameyang