Officiel - Leighton Baines, emblématique joueur d'Everton, prend sa retraite

Après treize ans de bons et loyaux services, Leighton Baines (35 ans) quitte Everton. Le défenseur latéral gauche, arrivé en 2007 en provenance de Wigan, quitte également la sphère du football professionnel puisqu'il a décidé de ranger ses crampons au placard. Au total, l'international anglais (30 sélections) aura pris part à 429 matches toutes compétitions confondues (39 buts) sous les couleurs des Toffees.

"Chaque supporter d'Everton doit lui être reconnaissant, il est un exemple fantastique et a eu une grande carrière. Nous souhaitons le garder au club, son expérience est très importante", a réagi Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien des pensionnaires de Goodison Park.

