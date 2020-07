Officiel - Leipzig recrute Hee-chan Hwang à Salzburg

Le Redbull Leipzig tient le remplaçant de Timo Werner. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, c'est sur Hee-chan Hwang que le club allemand a décidé de miser, à un an de la fin de son contrat à Salzburg, autre club de la galaxie Redbull.

L'attaquant sud-coréen (24 ans) sort d'une saison à 16 buts et 22 passes décisives avec le club autrichien (dont 3 buts et 5 passes en Ligue des Champions). Après Minamino (Liverpool) et Haaland (Dortmund), c'est le troisième élément offensif majeur de Salzburg qui plie bagage en 2020.