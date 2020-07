Officiel - Leroy Sané rejoint le Bayern Munich

Leroy Sané au Bayern Munich, c'est officiel. Le club allemand a confirmé le transfert de l'attaquant, qui s'est engagé en provenance de Manchester City contre près de 50 millions d'euros.

Retour au pays pour Leroy Sané. Quatre ans après son départ de Schalke 04 pour Manchester City, l'attaquant de la Mannschaft fait son retour en Allemagne, chez le champion en titre. Le Bayern Munich, comme prévu depuis plusieurs jours, a officialisé son transfert ce vendredi, en indiquant lui avoir fait signer un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2025.

Alors qu'il ne restait à Sané qu'un an de contrat chez les Skyblues, le Bayern a posé sur la table 49 millions d'euros. La note pourrait grimper à 60 M€ en fonction de l'activation de divers bonus, liés aux performances du joueur. Son salaire annuel est lui estimé à 22 M€, soit le double de ce que lui proposaient les dirigeants mancuniens pour prolonger.

Sané sort d'une saison quasi-blanche

Victime d'une rupture des ligaments croisés d'un genou, il y a quasiment un an, Sané sort d'une saison quasi-blanche (3 matchs toutes compétitions confondues). Apparu pour seulement 11 minutes de jeu depuis la reprise de la Premier League, il va commencer l'entraînement la semaine prochaine à Munich. La saison de Bundesliga est terminée, mais le Bayern reprendra dès le mois d'août avec son 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea (victoire 0-3 à l'aller). Sané ne sera toutefois pas qualifié pour la suite de la C1.

"Le FC Bayern est un très grand club et a de grands objectifs", a commenté le néo-bavarois dans un communiqué. "J'ai hâte de relever ce nouveau défi et de m'entraîner avec l'équipe. Je connais Hansi Flick depuis mon passage en équipe nationale U21, nous y avons eu de très bonnes relations. Je veux gagner autant de titres que possible avec le Bayern, et la Ligue des champions est au sommet."