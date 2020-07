Officiel - Les dates de la Coupe du Monde 2022 au Qatar dévoilées

La FIFA a officialisé ce mercredi les dates de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Celle-ci débutera le 21 novembre 2022, pour se terminer un peu plus d'un mois plus tard, le 18 décembre.

Deux ans jour pour jour après avoir soulevé le trophée de la Coupe du Monde, l'équipe de France sait à partir de quand elle remettra son titre en jeu. Ce sera le lundi 21 novembre 2022, à l'occasion du lancement de la prochaine édition au Qatar. La FIFA vient d'en dévoiler les dates, dans un communiqué.

On apprend également que la phase de groupes se déroulera sur douze jours, avec quatre matchs par jour, à 13h, 16h, 19h et 22h heures locales (12h, 15h, 18h, et 21h en France). À partir de la phase à élimination directe, dont les 8es de finale débuteront le 3 décembre, il n'y aura plus que deux matchs par jour, à 18h et 22h (17h et 21h en France).

La finale dans un stade de 80 000 places

Les matchs du dernier carré n'auront pas lieu le même jour. Ils sont programmés les 13 et 14 décembre, à 22h (21h en France), soit cinq et quatre jours avant la grande finale, le 18 décembre. Celle-ci se déroulera au stade Lusail, d'une capacité de 80 000 places, à 18h heure locale (17h en France).