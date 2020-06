Officiel - Les dates des finales de la Coupe de France et de la Ligue dévoilées

Ce vendredi, lors de l'Assemblée fédérale de son instance, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a officialisé les dates des finales des deux coupes nationales. La finale de la Coupe de France, opposant le Paris Saint-Germain à l'AS Saint-Etienne, aura lieu le vendredi 24 juillet. La finale de la Coupe de la Ligue, qui opposera ce même Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais, se jouera une semaine plus tard, le vendredi 31 juillet.

Ces deux affiches, programmées au Stade de France, devraient se dérouler avec une jauge de 5 000 personnes, que le président de la 3F espère augmenter à 30% d'ici là : "Pour l'instant, on est à 5 000, on fera peut-être une demande pour essayer d'obtenir plus. Cinq mille personnes au Stade de France, c'est vrai que c'est un peu court. J'aimerais bien qu'on puisse monter à 30%, mais je n'en ferai pas une crise si on ne l'obtient pas", a indiqué le patron de l'instance dans des propos rapportés par L'Equipe.