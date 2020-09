Officiel - Les dates des tirages au sort des phases de poules de LDC et L.Europa

L'UEFA vient d'officialiser les dates des tirages au sort des phases de poules de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Les deux tirages, qui auront lieu à Nyon, se dérouleront le jeudi 1er octobre pour la LDC et le vendredi 2 octobre pour la L.Europa. Pour rappel, le PSG, l'OM et Rennes joueront la C1 et Lille, Nice et potentiellement Reims la C3.

🇨🇭 The 2020/21 club competition group stage draws and 2019/20 awards will now take place in Nyon, Switzerland.



🏆 1 October – @ChampionsLeague group stage draw and 2019/20 awards.



🏆 2 October – @EuropaLeague group stage draw and 2019/20 player of the season award. — UEFA (@UEFA) September 9, 2020