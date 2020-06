Officiel - Les dates du mercato en Italie sont fixées

La Fédération Italienne de Football (FIGC) vient de dévoiler, ce lundi, les dates des prochains mercatos en Italie, à l'issue de son conseil fédéral ce lundi. Le mercato d'été ouvrira ses portes, chez nos voisins transalpins, à compter du 1er septembre et se terminera un peu plus d'un mois après, le 5 octobre 2020. Le mercato hivernal a, lui aussi, été fixé, et s'étirera du 4 au 31 janvier 2021. Pour rappel, le championnat italien reprend la semaine prochaine.

