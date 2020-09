Officiel - Les frères Lisandru et Matteo Tramoni quittent l'AC Ajaccio pour l'Italie !

Considérés comme des grands espoirs du football corse, les frères Tramoni quittent l'AC Ajaccio, leur club formateur, pour Cagliari. Lisandru (17 ans, international français U17) et Matteo Tramoni (20 ans) ont été transférés à Cagliari, pensionnaire de Serie A, ce mercredi. Le club ajaccien s'est félicité de cette nouvelle sur son site officiel.

Les deux jeunes ajacciens ont réalisé toutes leurs classes au sein de notre institution Blanche et Rouge et s’apprêtent désormais à découvrir, à 17 et 20 ans, l’un des championnats majeurs européens. Bonne continuation à nos Oursons dans leur carrière🔴⚪️https://t.co/Jfs9p0cfvm