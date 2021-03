Officiel - Les Glasgow Rangers champions d'Écosse !

Les Glasgow Rangers dominent à nouveau l'Écosse ! Leaders invaincus après 32 journées (28 victoires, 4 nuls), les hommes de Steven Gerrard sont assurés d'un 55ème sacre suite au match nul concédé par le Celtic Glasgow contre Dundee United (0-0). Il s'agit du premier titre dans l'élite depuis 2011 pour les "Gers", qui avaient été relégués en D4 en 2012 à la suite de graves problèmes financiers. Il s'agit, aussi, du tout premier titre remporté par Steven Gerrard en tant qu'entraîneur, lui qui avait rejoint le banc de touche des Light Blues à l'été 2018.

🏆 We Are Rangers



🏆 We Are Champions#Champion55 pic.twitter.com/UjiBguexfe