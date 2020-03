Officiel - Les JO 2020 reportés !

Après l'Euro et la Copa America, respectivement repoussés en 2021 par l'UEFA et la CONMEBOL, une nouvelle compétition sportive prévue cet été vient d'être annulée : les Jeux Olympiques...

Le Premier Ministre japonais, Shinzo Abe, vient de faire une énorme annonce ce mardi midi. Ce dernier a en effet fait savoir que le Japon avait proposé un report d'un an des Jeux Olympiques d'été de Tokyo 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus. Une proposition qui a été acceptée par le CIO, selon le dirigeant japonais comme relayé par le compte twitter officiel du premier ministre nippon.

Cette décision prive donc les fans de foot d'une nouvelle compétition autour du ballon rond, puisque le tournoi, réservé au moins de 23 ans (avec quelques jokers), promettait d'être très relevé. En effet, Neymar et Kylian Mbappé, les deux superstars parisiennes, rêvaient de faire le voyage jusqu'en Asie pour porter les couleurs de leurs pays, tout comme Bruno Guimaraes, le milieu brésilien de l'OL. D'autant plus que le Brésil était tenant du titre du trophée, remporté en 2014 à Rio de Janeiro.

Ce report, combinée avec ceux de l'Euro 2020 et la Copa America à 2021, est encore un exemple de la grave crise sanitaire mondiale liée à la propagation du virus. Les championnats nationaux pourraient ainsi profiter de l'absence de compétition durant l'été pour venir à bout de cette saison et déterminer les vainqueurs. Quoi qu'il en soit, cette année 2019-2020 restera des plus particulières...

After his telephone talks with IOC President Bach, PM Abe spoke to the press and explained that the two have agreed that the Tokyo Olympic Games would not be cancelled, and the games will be held by the summer of 2021. pic.twitter.com/ihe8To2g3R