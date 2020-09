Officiel - Les nouveaux maillots de l'équipe de France dévoilés !

L'équipe de France change de peau. Alors qu'il devait être porté à l'occasion de l'Euro 2020, finalement reporté en 2021, le nouveau maillot des Bleus a été dévoilé ce mardi, au lendemain du rassemblement des joueurs de Didier Deschamps à Clairefontaine. Toujours dessiné par Nike, il correspond aux images qui avaient filtré sur la toile ces derniers mois : un fond bleu marine, agrémenté de bandes horizontales fines d'un bleu plus clair et d'une plus large, rouge, sur le torse.

Le maillot extérieur se veut beaucoup plus épuré. Blanc, il comporte des bandes bleues et rouges très discrètes, le long des côtes. Il sera étrenné ce samedi lors du déplacement en Suède, en Ligue des Nations. Mardi prochain, à l'occasion de la réception de la Croatie au Stade de France, c'est le maillot domicile qui sera porté par Kylian Mbappé et ses coéquipiers.