Officiel - Les nouveaux maillots du PSG version 2020-2021 dévoilés !

Le PSG a dévoilé ses nouveaux maillots, domicile et extérieur, pour la saison 2020-2021.

Un retour aux sources. Comme prévu, le PSG a dévoilé ce mardi ses nouveaux maillots pour la saison 2020-2021. Et comme prévu, ce sont des hommages à Daniel Hechter, président du club au début des années 70 et célèbre couturier, qui avait imaginé le maillot le plus emblématique de son histoire, avec un bandeau central rouge sur un fond bleu. C'est ce même design qui a donc été repris cette année, date du 50e anniversaire du Paris St-Germain.

"Cinquante ans après, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain 2020-2021, créé avec notre partenaire historique Nike, célèbre cette bande rouge caractéristique et rend hommage aux premières années d’existence d’un club qui s’est d’abord battu pour survivre avant de glaner 41 trophées à travers la France et l’Europe. Le nouveau maillot extérieur 2020-2021 puise son inspiration dans toutes ces conquêtes à jamais gravées dans le cœur de nos fans", se félicite le PSG dans son communiqué.

On notera sur le maillot extérieur, blanc mais toujours avec cette bande centrale rouge, qu'un col polo bleu a été choisi. Le nouveau maillot domicile sera porté dès ce soir, à l'occasion du troisième et dernier match de préparation de Neymar et ses coéquipiers, face au Celtic Glasgow. Les champions de France reprendront la compétition vendredi soir avec la finale de la Coupe de France, au Stade de France, face à Saint-Etienne.