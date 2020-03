Officiel - Les nouvelles dates de l'Euro 2020 dévoilées par l'UEFA

En raison de la crise sanitaire qui touche actuellement le Vieux-Continent, l'Euro 2020 n'aura pas lieu cette année, mais bien l'an prochain, en 2021. Une décision prise ce mardi par l'UEFA lors d’un comité exécutif, à Nyon. Ce vendredi, sur le réseau social Twitter, l'instance européenne a indiqué que le Championnat d’Europe des Nations, qui portera toujours le nom d'Euro 2020 (merchandising oblige), se déroulera du vendredi 11 juin au dimanche 11 juillet 2021. Les douze villes hôtes (Londres, Munich, Bakou, Copenhague, Glasgow, Bilbao, Budapest, Dublin, Rome, Amsterdam, Bucarest et Saint-Pétersbourg) sont aussi maintenues.

