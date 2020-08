Officiel - Les trois nouveaux maillots de l'OGC Nice

L'OGC Nice a présenté ce jeudi ses trois nouveaux maillots pour la saison 2020-2021. Le domicile et le "third" font apparaître des couleurs en dégradé vers le noir, du rouge pour le premier et du bleu pour le second. La tunique extérieur est intégralement blanche, avec deux liserés horizontaux rouges et noir pour encadrer le sponsor principal, INEOS. Kasper Dolberg, Youcef Atal et la recrue Morgan Schneiderlin ont été choisis pour figurer sur les visuels de promotion.