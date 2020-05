Officiel - Les Trophées UNFP sont annulés

L'UNFP vient d'annoncer, ce mardi, que la cérémonie 2020 des Trophées UNFP n'aura pas lieu, en raison de l'épidémie du coronavirus. Cette décision, qui est attendue depuis plusieurs jours maintenant, a désormais été officialisée.

"Initialement programmés le dimanche 17 mai, les Trophées UNFP du football, en partenariat avec la LFP et beIN SPORTS, n’auront pas lieu en cette année 2020, comme l’ont décidé unanimement les organisateurs. Au-delà d’une saison écourtée et des difficultés – voire de l’impossibilité – d’organiser la traditionnelle soirée de gala au regard des dispositions sanitaires, le cœur du football professionnel français n’est aujourd’hui ni à la fête, ni aux récompenses individuelles en cette période de crise. Le palmarès vacant pour l’édition 2020 permettra de souligner l’abnégation des personnels soignants et de tous ceux qui se sont, ces deux derniers mois, portés au service de l’ensemble de notre société. Une manière de saluer leur courage" lit-on dans le communiqué.