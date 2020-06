Officiel - Les Verts font signer pro Étienne Green

Deuxième contrat pro du jour à l'AS Saint-Etienne avec la signature du jeune (19 ans, il fêtera ses 20 printemps le 19 juillet prochain) et très bien nommé gardien de but, Étienne Green. Arrivé au club en 2009 alors qu'il était U10, le natif de Colchester (Grande-Bretagne) a paraphé un bail d'un an en faveur des Verts, soit jusqu'au 30 juin 2021. Lors de cette saison 2019-2020, le portier a pris part à deux rencontres avec la réserve ligérienne, qui évoluait en National 2, et a été convoqué à quatre reprises dans le groupe pro par Claude Puel.

"Pour moi qui suis au club depuis l’âge de 9 ans, c’est une satisfaction et un honneur de signer professionnel avec l’AS Saint-Étienne. Ce contrat est une nouvelle étape qui va me permettre de continuer à grandir et à progresser à côté de gardiens de buts expérimentés que je côtoie déjà régulièrement à l’entraînement", a confié le principal intéressé suite à sa signature.