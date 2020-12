Officiel - Lewandowski sacré meilleur joueur de l'année par la FIFA !

Pas de ballon d'Or cette année, alors pour se consoler la FIFA a décidé de maintenir son trophée "The Best". Et c'est l'attaquant polonais Robert Lewandowski qui décroche le précieux sésame. Meilleur buteur de l'année 2020, le joueur du Bayern Munich devance donc Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Grand artisan de la victoire du club allemand en Ligue des Champions, Lewandowski est récompensé.