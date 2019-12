Officiel - Limbombe revient à Nantes

Le Football Club de Nantes enregistre son premier renfort offensif de l'hiver. L'actuel cinquième de Ligue 1 a annocné ce vendredi matin le retour de prêt d'Anthony Limbombe (25 ans). Prêté au Standard Liège l'été dernier pour l'ensemble de la saison 2019/2020, l'ailier nantais a connu un coup dur en octobre dernier en se blessant au genou droit. Ainsi, les deux clubs ont trouvé un accord pour que ce dernier retourne chez les Canaris. Avant sa blessure, l'international belge (1 sélection) avait inscrit un but et délivré une passe décisive en six rencontres de championnat.

