Officiel - Liverpool annonce l'arrivée de Takumi Minamino

Il ne manquait que l'officialisation, c'est désormais chose faite. Takumi Minamino, auteur d'une première partie de saison flamboyante avec Salzburg, rejoint Liverpool. Le transfert de l'ailier japonais de 24 ans a été officialisé par les Reds ce matin. Le milieu offensif, qui portera le numéro 18 au bord de la Mersey, devrait coûter 8 millions d'euros aux Anglais. La durée de son contrat n'a pas été officialisée.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌



リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1