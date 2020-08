Officiel - Liverpool met la main sur Kostas Tsimikas

C'était attendu, c'est désormais officiel : Konstantinos Tsimikas (24 ans) quitte l'Olympiakos Le Pirée et renforce Liverpool. Le défenseur latéral gauche a signé "un contrat longue durée" en faveur des Reds, qui ont acté la transaction ce lundi.

"Je suis très content. Je suis très fier d'être ici. Pour moi, Liverpool est le plus grand club du monde. C'est un honneur d'être ici et de donner le meilleur de moi-même (...) Avec beaucoup de travail et de concentration sur ce que j'ai à faire, et du travail tous les jours à l'entraînement, je peux être au haut niveau. Je veux atteindre nos objectifs, gagner la Premier League encore et remporter la Champions League", a confié l'international grec (3 sélections) suite à la signature de son contrat.