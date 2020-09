Officiel - Liverpool met la main sur Thiago Alcantara !

Thiago Alcantara à Liverpool, c'est officiel ! Les Reds ont annoncé son transfert ce vendredi.

Des champions d'Europe 2020 aux champions d'Europe 2019. Thiago Alcantara s'est engagé ce vendredi en faveur de Liverpool, après sept saisons passées dans les rangs du Bayern Munich, dont il fut l'un des principaux artisans du titre en C1 au mois d'août dernier. Le transfert, pressenti depuis plusieurs jours, est estimé à 30 millions d'euros, bonus compris. La durée du contrat n'est pas précisée par les champions d'Angleterre en titre, mais serait de quatre ans selon la presse britannique.

Thiago Alcantara, 29 ans, a justifié son choix par la volonté "d'atteindre tous (ses) objectifs, de remporter le plus de trophées possible". "Quand les années passent, on essaie de gagner autant que possible. Et quand on gagne, on veut gagner plus. Je pense que ce club décrit ce que je suis moi aussi : je veux atteindre tous mes objectifs, gagner le plus de trophées possible", a expliqué l'espagnol.

Liverpool, vainqueur laborieux de Leeds lors de la première journée de Premier League, le week-end dernier (4-3), se déplacera à Chelsea ce dimanche. "Je dois m'adapter à l'équipe aussi vite que possible", a poursuivi le nouveau numéro 6 des Reds. Jürgen Klopp le lancera-t-il dès ce week-end à Stamford Bridge ?